Ministro Prado indicó que cuarta Consulta Popular registró la mayor participación ciudadana

El Ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, indicó que la cuarta Consulta Popular registró la mayor participación ciudadana.

Prado, señaló que la jornada se caracterizó por la organización comunitaria y la masiva presencia de ciudadanos en cada uno de los centros electorales.

Aseguró que esta Consulta Popular ha sido una de las que ha tenido mayor participación, porque la gente ha visto resultados concretos y se ha organizado en sus propios proyectos.

Durante el día recorrieron distintos estados como Portuguesa, Barinas, La Guaira y Caracas, donde constató el entusiasmo popular. Finalmente, Prado, reiteró que la jornada electoral refleja el compromiso de las comunidades con la democracia participativa y protagónica.