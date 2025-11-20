Polonia califica de «sabotaje sin precedentes» la explosión en una vía de tren que comunica el país con Ucrania

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, atribuyó a «un acto de sabotaje sin precedentes» la explosión ocurrida en una línea ferroviaria que conduce a la frontera con Ucrania.

También prometió capturar a los responsables «sin importar quiénes los financien» y expresó su alivio por la ausencia de víctimas.

Tusk, visitó el lugar de los hechos y declaró que los daños causados a las vías en la víspera fueron deliberados y probablemente tenían como objetivo volar el tren.

Más tarde, tras una reunión de emergencia de funcionarios de seguridad en varsovia, el ministro de Servicios Especiales Polaco, Tomasz Siemoniak, afirmó que existe una «alta probabilidad» de que la explosión haya obedecido a órdenes de «servicios extranjeros».

Si bien no mencionó directamente a Rusia, Polonia ha sufrido una serie de ataques incendiarios y sabotajes en los últimos años -incluyendo atentados con paquetes bomba- que considera parte de la guerra híbrida de Moscú contra occidente.