Fedeagro solicita incremento en el suministro de gasoil para terminar la temporada de cosecha en Portuguesa

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), solicitó un incremento en el suministro de combustible para poder culminar la temporada de cosecha en el estado Portuguesa.

Sus autoridades se reunieron con representantes del gobierno regional para solicitar que se garantice el suministro de gasoil para culminar la cosecha en curso e iniciar los programas de siembra de verano.

Destacó la necesidad de acometer la preparación de suelos y la siembra de los rubros del ciclo de verano con 30 mil hectáreas de girasol y 100 mil hectáreas de frijol chino.