Dos muertos y 21 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia informan que al menos dos personas han muerto y 21 permanecen desaparecidas a raíz de un alud que sepultó varias viviendas en el centro de la isla Java; un corrimiento de tierra que se produjo el jueves por la tarde en la población Cibeunying y fue vinculado a las fuertes lluvias que inundaron el área.

Según los datos preliminares, los operativos de emergencia han logrado recuperar dos cuerpos sin vida y han rescatado a 23 supervivientes, mientras tratan de localizar a otras 21 personas.

Los rescatistas trabajan sobre el terreno desde anoche en busca de posibles supervivientes atrapados entre los escombros de las casas, utilizando maquinaria pesada, equipos de extracción y herramientas manuales para acceder a las zonas de difícil acceso.

El archipiélago indonesio, con más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes de inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.