1,4 millones de personas han sido evacuadas en Filipinas por el súper tifón Fung-Wong

En las últimas horas, al menos dos personas han fallecido y 1,4 millones han sido evacuadas en Luzón, la isla que alberga a manila en Filipinas por el super tifón Fung-Wong, que ha provocado intensas lluvias e inundaciones severas, según informaron este lunes las autoridades.

En un balance matutino, el oficial a cargo de Defensa Civil, Raffy Alejandro, indicó que el gobierno ha habilitado alrededor de 600 refugios para atender a los desplazados y que al menos mil viviendas sufrieron daños por deslizamientos de terrenos, árboles caídos y por anegamientos… cifras que podrían aumentar a lo largo del día.

Por su parte, la Agencia Meteorológica Nacional Pagasa señaló que el tifón se desplazó por las aguas costeras de la Unión, en el norte de Filipinas, después de azotar con fuertes vientos y lluvias intensas amplias zonas del país con rachas de hasta 230 kilómetros por hora.

Aunque ha perdido algo de fuerza, con vientos de 150 km/h, las autoridades mantienen señales de alerta por vientos de tifón en amplias zonas del norte y centro de luzón, donde se prevén daños considerables a infraestructuras, caída de árboles y cortes eléctricos generalizados.