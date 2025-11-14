Pdta. Cavenju: jugueteros estiman cierre de 2025 con incremento de 10 % en las ventas respecto al año anterior

La Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (CAVENJU), proyecta que el sector cerrará 2025 con un aumento de 10 % en unidades vendidas en comparación con 2024.

Daniela López, presidenta de Cavenju explicó que los pedidos de mercancía a importadores y distribuidores se realizaron con antelación para poder cubrir la demanda en la época navideña.

“Estamos esperando que en esta temporada las ventas aumenten con respecto al año anterior. Lo que nosotros estimamos es alrededor de 10 % en unidades”, subrayó.

Aseguró que las jugueterías están abastecidas y la mercancía en tránsito llegará al país antes de navidad. “Bueno, ha crecido mucho en lo que va del año la categoría de impulsivos y lo que es coleccionables, sobre todo coleccionables para adultos”.

“Esa categoría está súper tendencia y es la que más más se ha movido y nos ha ayudado a poder tener este crecimiento este año”, acotó.

La máxima representante del sector juguetero también dijo que llegarán al país nuevas marcas de juguetes.