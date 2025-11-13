Primera ola de frío ártico obliga a 100 millones de personas a vivir temperaturas gélidas en EEUU

Y es que llegó con toda su fuerza, la primera tormenta invernal del año, y en otoño, dejando un paisaje blanco en los grandes lagos y afectó a más de 100 millones de personas este martes en Estados Unidos.

En chicago cayo más de un pie de nieve en las últimas horas. En partes de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan se acumularon más de 30 centímetros de nieve durante la mañana.

Asimismo, siguió nevando en Búfalo y Siracusa, en el norte del estado de Nueva York, así como en algunas zonas de Pensilvania. También se espera que esta ola de frío provoque temperaturas mínimas récord diarias en decenas de ciudades del sureste, desde Knoxville, Tennessee, hasta los Cayos de Florida.