Pdta. Cavefar: cuatro Estados del país concentran el crecimiento del sector farmacéutico nacional

La Cámara Venezolana de Farmacias (CAVEFAR) informó que el desarrollo del sector farmacéutico nacional, en lo que respecta a la distribución de medicamentos, se concentra principalmente en cuatro estados ubicados en la región centro occidental del país.

Alicia Pinedo, presidenta de la organización gremial, destacó que Barinas, Lara, Portuguesa y Yaracuy son los estados que, según los datos disponibles, lideran este crecimiento.

«Un crecimiento mucho mayor en valores. Nosotros no manejamos precios, sino lo que llega de la droguería a la farmacia», precisó.

Además, Pinedo, mencionó que algunas empresas farmacéuticas con trayectoria en el interior del país han comenzado a expandirse hacia Caracas, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo de sus establecimientos.

También señaló que numerosas farmacias han decidido ampliar sus horarios de atención hasta las 10:00 p.m., especialmente en la capital.