Pdta. Cavefar: cuatro Estados del país concentran el crecimiento del sector farmacéutico nacional

La Cámara Venezolana de Farmacias (CAVEFAR) informó que el desarrollo del sector farmacéutico nacional, en lo que respecta a la distribución de medicamentos, se concentra principalmente en cuatro estados ubicados en la región centro occidental del país.
Alicia Pinedo, presidenta de la organización gremial, destacó que Barinas, Lara, Portuguesa y Yaracuy son los estados que, según los datos disponibles, lideran este crecimiento.
«Un crecimiento mucho mayor en valores. Nosotros no manejamos precios, sino lo que llega de la droguería a la farmacia», precisó.
Además, Pinedo, mencionó que algunas empresas farmacéuticas con trayectoria en el interior del país han comenzado a expandirse hacia Caracas, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo de sus establecimientos.
También señaló que numerosas farmacias han decidido ampliar sus horarios de atención hasta las 10:00 p.m., especialmente en la capital.
“La proliferación de cadenas de farmacias, con mayor capacidad de equipos, han extendido los turnos ante la necesidad de los usuarios de adquirir productos (…) Es una respuesta ante la necesidad de la comunidad”, dijo.