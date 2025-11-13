Más de 8.000 personas han sido evacuadas en Taiwán debido a la llegada del tifón Fung-Wong

Más de 8.000 personas fueron evacuadas hoy miércoles y 51 resultaron heridas en Taiwán antes de la llegada del tifón Fung-Wong, un temporal que, aunque se ha degradado a tormenta tropical en las últimas horas, ha provocado inundaciones en varias zonas de la costa oriental de la isla.

Las escuelas y oficinas de la mitad sur y central de Taiwán amanecieron cerradas por la tormenta. El Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) indicó esta mañana que se habían registrado 349 incidentes de diversa consideración en todo el territorio insular, de los cuales 99 corresponden a inundaciones, la mayoría de ellas (76) en el condado oriental de Yilan.

El Gobierno del condado señaló que las lluvias del martes rompieron récords históricos y que varias zonas del municipio costero de Suao y de los alrededores del río Dongshan continúan bajo el agua, con profundidades de hasta 60 centímetros.

Asimismo, las autoridades evacuaron con éxito a 8.326 personas en 10 condados y ciudades, la mayoría de ellas en la región oriental de Hualien (5.305), Yilan (1.465) y la ciudad sureña de Kaohsiung (348).