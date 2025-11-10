Presidente Nicolás Maduro solicitó a la Celac sumar fuerzas para rechazar amenazas de EEUU

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a que no hagan un «ejercicio ritual» sino un «acto de firmeza» y rechacen cualquier intento de militarización en aguas del mar Caribe.

Añadió que deben exigir la investigación de las ejecuciones denunciadas por los mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario también exigió el «levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre nuestros pueblos», sumando también las impuestas por la Unión Europea que «bajo el disfraz de sanciones individuales» terminan «lesionando» los derechos fundamentales y «obstaculizando» su desarrollo.

Asimismo denunció que no permitirán ningún «tutelaje» que vaya bajo el nombre de «lucha contra el narcotráfico», buscando así «imponer la vieja» Doctrina Monroe, la cual tiene como objetivo «convertir a nuestra América en escenario de invasiones y golpes de ‘cambio de régimen’ para robarse las riquezas y recursos naturales».