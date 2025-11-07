Pdte. Conindustria: industriales plantean amplia reforma tributaria porque los impuestos absorben 52 % de las ganancias

Los industriales solicitan una amplia reforma tributaria que reduzca la presión fiscal que, en la actualidad, devora, en promedio, 52 % de las utilidades de las empresas, una carga que es muy superior a la media internacional.
«No pedimos concesiones, pedimos estímulos que impulsen producción y la formalidad», indicó el presidente de Conindustria, Tito López.
La Confederación Nacional de Industriales de Venezuela (CONINDUSTRIA) realizó un evento donde se analizaron diversas materias relacionadas con la innovación y se evaluaron los pronósticos económicos para el ejercicio 2026.
En concreto, la propuesta que maneja el gremio manufacturero sobre el tema tributario plantea:
– Deducción del ISLR de todos los tributos y contribuciones pagadas, sin excepción (IGTF, IGP, Deporte, Locti), para evitar pagar impuesto sobre impuestos.
– Reducir la deducción del porcentaje de retención del IVA de 75 % a 50 %.
– Ampliación del plazo de declaración del IVA, de quincenal a mensual.
– Disposición de un sistema tributario único que reconozca los créditos fiscales de retenciones de IVA no compensados.
– Incremento de la base de ingresos brutos anuales para calificar a los sujetos pasivos especiales, al establecer como base mínima 1 millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor anual de ingresos brutos.
– Reactivación del Consejo de Armonización Tributaria (Ley de Armonización Tributaria).