Pdte. Cavecom-e: equipos electrónicos lideran las ventas en la temporada decembrina

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (CAVECOM-e) reveló que el comercio de dispositivos electrónicos es el que genera más ventas durante los últimos meses del año en curso.

Richard Ujueta, presidente de Cavecom-e, añadió que los teléfonos celulares son los productos electrónicos más vendidos durante estas fechas, en parte gracias a los grandes descuentos navideños.

De la misma forma indicó que gente tiende a cambiar o regalar estos dispositivos en estas fechas para aprovechar los descuentos, los cuales están entre 30 % y 50 %, pudiendo llegar incluso hasta 70 % en aquellos sitios de liquidación de mercancía por temporada”.

En este orden de ideas, el presidente de Cavecom-e mencionó que este año se han podido observar muchos más actores formales que el año pasado, tanto en el sector físico como en el comercio digital, por lo que se espera una actividad mayor en comparación con 2024 en estos sectores.

Con respecto al sector del comercio electrónico, Ujueta comentó que, en este 2025, este rubro ha experimentado un crecimiento gracias a la incorporación de nuevas soluciones de pago, que han facilitado la transición de los vendedores informales hacia la formalidad.

El presidente de Cavecom-e agregó que Venezuela tiene actualmente un promedio de 3.5 millones de comerciantes electrónicos entre la formalidad y la informalidad, y se espera que este número aumente a medida que los nuevos avances tecnológicos faciliten las compras digitales.