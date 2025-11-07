OPS: más de 150 millones respiran aire contaminado en América Latina

Nueve de cada diez personas en el planeta respiran aire contaminado, y América Latina no es la excepción. En la región, más de 150 millones de habitantes viven en ciudades que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un panorama que exige repensar los sistemas de salud y su relación con el entorno.

Según datos de esta organización, en 2019 se registraron 380.000 muertes prematuras asociadas a la contaminación ambiental y otras 93.000 vinculadas a la doméstica, cifras que se mantienen estables pese a los avances tecnológicos y la expansión de políticas ambientales.

De hecho, el diagnóstico tardío de enfermedades respiratorias como la EPOC, el asma o el cáncer de pulmón, que figuran entre las principales causas de mortalidad y discapacidad en la región, son una constante.

A ello se suma que, según la revista médica The Lancet, el propio sector salud es responsable del 5 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es decir, la atención médica que busca salvar vidas contribuye a un daño ambiental que las pone en riesgo.

Para los expertos, la solución pasa por reducir la contaminación y actuar antes de que las enfermedades se agraven, fortaleciendo el primer nivel de atención y apostando por la prevención, el diagnóstico oportuno y la innovación tecnológica.