FVM propone incorporar la IA en el sector salud venezolano

Luis Herice, Secretario de una Comisión Especial de la Federación Médica Venezolana (FVM), entregó un documento en el que expone que el médico venezolano debe adaptarse a la transformación tecnológica global, marcada por el avance vertiginoso de la robótica e inteligencia artificial.

Indicó que la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Protección de Datos Personales deben ser actualizadas, debido a situaciones ilegales, abusos y hechos fraudulentos que se difunden en las redes sociales.

Herice, propuso trabajar un marco legal con la participación del Observatorio de Bioética, las universidades y la FMV sobre la IA en el sector salud.

Indicó que la inteligencia artificial no es la causa del intrusismo pero facilita la falsificación de credenciales, simulación del conocimiento clínico, especialidades y consultas fraudulentas.