Detienen al hombre que dejó 10 heridos en un atropello múltiple al oeste de Francia

Un hombre de 35 años de edad, atropelló “deliberadamente” con su vehículo a peatones y ciclistas en la isla Oléron, frente a la costa atlántica de Francia, hiriendo a 10 personas, cuatro de ellas de gravedad, según informó un fiscal.

El hombre fue detenido. La fiscalía de La Rochelle informó que abrió una investigación por intento de homicidio, todavía se investiga la motivación del atacante y si hay un móvil terrorista.

Al ser detenido, gritó “Alá es el más grande” en árabe, una expresión frecuentemente utilizada por extremistas islamistas, según el magistrado. La policía ha detenido al hombre y lo está investigando por presunto “intento de homicidio”, aunque el móvil aún no está claro, añadió Laraize, detallando que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) “no se ha hecho cargo del caso por el momento”.

El autor de los atropellos, Jacques G, de 35 años de edad y residente en la pequeña población La Cotinière, era conocido por delitos menores y su comportamiento errático.

El detenido inició su ruta delictiva en La Cotinière y siguió una ruta turística muy conocida en la que atropelló en primer lugar a una ciclista y continuó sus atropellos deliberados a los peatones que fue encontrando por el camino en la carretera que une las localidades citadas, explicó el alcalde de la ciudad.