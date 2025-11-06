La comunidad ucevista extendió la invitación abierta a universidades, instituciones y a todos los venezolanos para unirse a esta conmemoración para seguir los valores del ahora santo venezolano.

UCV Rinde Homenaje a San José Gregorio Hernández en la Facultad de Arquitectura, los ucevistas desplegaron una pancarta gigante en la estructura universitaria como parte del reconocimiento al médico de los pobres y decretaron el pasado 29 de octubre, el Año Jubilar en su honor

La actividad contó con la presencia de la vicerrectora Académica, María Fátima Garcés, el vicerrector Administrativo, José Balbino León, profesores y representantes de la Federación de Centros Universitarios (FCU).