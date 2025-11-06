La comunidad ucevista extendió la invitación abierta a universidades, instituciones y a todos los venezolanos para unirse a esta conmemoración para seguir los valores del ahora santo venezolano.
UCV Rinde Homenaje a San José Gregorio Hernández en la Facultad de Arquitectura, los ucevistas desplegaron una pancarta gigante en la estructura universitaria como parte del reconocimiento al médico de los pobres y decretaron el pasado 29 de octubre, el Año Jubilar en su honor
La actividad contó con la presencia de la vicerrectora Académica, María Fátima Garcés, el vicerrector Administrativo, José Balbino León, profesores y representantes de la Federación de Centros Universitarios (FCU).
“La UCV celebra con fervor su graduación como santo, un acontecimiento espiritual y académico que une generaciones. José Gregorio Hernández Cisneros no fue solo un alumno; fue estudiante, profesor, médico e investigador. Su vida ejemplar marca la culminación de quien forjó su carácter, ciencia y humanismo en nuestras aulas”, expresó María Fátima Garcés, vicerrectora Académica de la UCV.