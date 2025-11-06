PNB junto al Saime inician fiscalización de hoteles para verificar cumplimiento de las leyes migratorias

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) iniciaron un operativo de fiscalización en establecimientos de hospedaje para “garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente”.

“Con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente, funcionarios de migración en un trabajo en conjunto con agentes migratorios del Saime, llevan a cabo un dispositivo de inspecciones en los establecimientos de hospedaje”.

El cuerpo policial detalló que el operativo tiene como objetivo verificar los libros oficiales de registro de entrada y salida de los huéspedes, corroborar los datos del personal mediante el Sistema Integrado de Información Policial (siipol) y comprobar el estatus migratorio de los ciudadanos extranjeros.