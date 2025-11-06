El tifón Kalmaegi toca tierra en Vietnam tras dejar más de 140 muertos en Filipinas

El tifón Kalmaegi tocó tierra en la costa central de Vietnam, ya devastada por las tormentas, donde miles de personas han sido evacuadas de las zonas en la trayectoria de uno de los ciclones más mortíferos en el mundo este año dejando más de 140 muertos y 127 desaparecidos tras provocar devastadoras inundaciones.

El tifón azotó el centro de Vietnam cuando la zona aún se estaba recuperando de más de una semana de inundaciones y lluvias récord que causaron la muerte de al menos 47 personas.

Entre las decenas de personas que se refugiaron en una escuela, llevando colchonetas, almohadas y mantas, había mujeres mayores y niños.

Vietnam se encuentra en una de las regiones más activas del planeta en cuanto a ciclones tropicales y suele verse afectado por 10 tifones o tormentas al año, más de 500.000 personas han sido desplazadas por las inundaciones.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró el “estado de calamidad nacional”, que autoriza al gobierno a liberar fondos para ayuda humanitaria e imponer límites a los precios de los productos de primera necesidad.