Billboard reconoce a Shakira como la artista latina más taquillera de la historia

Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia por su gira de estadios “Las Mujeres Ya No Lloran” y fue reconocida por la revista musical estadounidense Billboard con el premio “Global Touring Icon”, según informó en un comunicado el equipo de la cantante barranquillera.

Hasta la fecha, los 64 de los 82 conciertos previstos en “Las Mujeres Ya No Lloran” recaudaron más de $327.4 millones y vendieron más de 2.5 millones de boletos, lo que establece un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

“Actualmente, es también la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre”, añade la nota. Las cifras incluyen la serie de 12 presentaciones que hizo Shakira en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira.