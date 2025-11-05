Presidenta Sheinbaum rechaza cualquier intervención extranjera en México      

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que no permitirá la intervención extranjera para luchar contra el trafico de sustancias ilícitas, en medio de los rumores de que Estados Unidos prevé realizar incursiones terrestres en el país azteca.

«¿La intervención? No. México es un país libre y soberano. Aceptamos ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no… la única manera de construir paz y seguridad es la justicia social y un verdadero sistema de justicia donde haya cero impunidad», explicó en conferencia de prensa, durante la conmoción provocada por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Sheinbaum, prometió que no habrá impunidad y que el gobierno nacional reforzará el apoyo al estado Michoacán en materia de seguridad, además de que denostó a quienes proponen regresar a la estrategia de para combatir este flagelo que el expresidente Felipe Calderón inició en 2006 y que solo exacerbó la violencia.