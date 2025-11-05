Más de 33 mil proyectos fueron postulados para la consulta popular de este 23 de noviembre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un balance presentado junto a su equipo de trabajo, indicó que hasta ahora se han postulado 33 mil 91 proyectos comunales, vecinales”, tras las asambleas comunales efectuadas durante este 1 y 2 de noviembre en todo el territorio nacional, en las que el pueblo postuló los proyectos que se someterán a votación en la cuarta consulta popular de este 23 de noviembre.

En este sentido, el Jefe de Estado detalló que “a esta hora cuatro mil 856 circuitos comunales han postulado sus proyectos, lo que significa que, a menos de 24 horas, el 91 % de los proyectos están cargados

De la misma manera indicó que “el 42 % de los proyectos están relacionados con servicios públicos, vialidad, agua, electricidad, salud; mientras que el 5 % tiene que ver con la seguridad, el 27 % con lo social, con la atención de la gente: 5 %, con lo que tiene que ver con jueces de paz, con la casa comunal y 6 % con proyectos científicos”, especificó el presidente Maduro.