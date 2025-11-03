Saime advierte sobre correos falsos que solicitan datos personales

Autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) lanzó una alerta sobre un nuevo mecanismo de estafa masiva que utilizan delincuentes para robar información personal.

En sus redes sociales, el Saime desmintió que esté enviando correos electrónicos a diferentes usuarios solicitando datos personales. Ante esta situación, el organismo exhorta a los ciudadanos a ignorar este tipo de mensajes y a no compartir información personal.

Reiteró que en caso de requerir alguna información para algún tipo de trámite, puede acudir a cualquier oficina saime del país, acceder a su página oficial www.saime.gob.ve o también dirigirse a las redes sociales oficiales del organismo.