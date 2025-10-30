Presidente Nicolás Maduro propone crear Sistema de Consultas de Políticas Públicas con Salas de Autogobierno

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó crear un Sistema de Consulta y Comunicación permanente con las salas de autogobierno popular, para lograr la posibilidad de consultar las Políticas Públicas con las voceras y voceros organizados del pueblo venezolano.

Indicó que ellos tienen permanentemente políticas públicas nacionales a implementar, y entonces evalúan especialistas, evalúa el partido, evalúa la vicepresidencia y luego les llegan a él las opciones para tomar una decisión, ejemplarizó.

Envió un mensaje a todos los voceros y voceras de Circuitos Comunales y Comunas para trabajar en esta creación, y permitir que esa decisión pueda ser tomada tras consultar a las bases populares.

Además instruyó a los entes responsables a implementar esta idea, que deberá ir más allá de la herramienta que existe en el Sistema Patria, donde se hacen encuestas sobre diversos temas. “Un sistema cualitativo donde yo le pueda preguntar a los 49 mil consejos comunales, a los cinco mil 336 circuitos comunales y a las casi cuatro mil comunas”.