Israel anuncia la reanudación del alto al fuego en Gaza tras mortíferos bombardeos

Israel el miércoles anunció que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.

Este miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron entre los habitantes el temor a una reanudación de la guerra.

De acuerdo con la Defensa Civil, una organización de rescate del territorio palestino que opera bajo la autoridad de Hamás, 104 personas murieron en los bombardeos israelíes, incluidos 46 niños.