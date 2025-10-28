Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania para intentar contener la gripe

Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania para intentar contener la propagación de la gripe aviar, según un recuento realizado por las autoridades el lunes.

Desde principios de septiembre se detectaron 31 focos en granjas, que se vieron obligadas a sacrificar a sus aves, informó el Centro Nacional Alemán de Investigación de Enfermedades Animales, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI).

En Neutrebbin, cerca de la capital Berlín, una empresa agrícola tuvo que sacrificar unos 50.000 pollos desde el inicio de la epidemia, que fueron vertidos por centenares en el remolque de un camión con ayuda de una retroexcavadora.