Autoridades activan despliegue estratégico ante riesgos por fenómenos naturales en Sucre

El viceministro para la Gestión de Riesgo, Juan Carlos Oti Paituvi, realizó un despliegue estratégico en el estado Sucre, como parte de las acciones preventivas ante los cambios naturales.

Durante el recorrido realizado en el municipio Montes del estado Sucre, para supervisar las comunidades que fueron impactadas tras el paso de las ondas tropicales 47 y 48.

El almirante Oti Paituví, pudo conocer las inquietudes de los afectados, evaluar y analizar los daños. Así, como los equipos y la dotación logística, y la capacidad operacional de respuesta de la denominada “fuerza naranja” en esta entidad oriental.

Por medio de las redes sociales de Protección Civil nacional, el viceministro hizo un llamado a la unidad y al trabajo en equipo, destacándolos como ejes esenciales para enfrentar cualquier escenario adverso, con la colaboración activa del pueblo y de todos los órganos de seguridad ciudadana.