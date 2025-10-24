Pdte. Nicolás Maduro anunció Congreso Nacional de la Clase Obrera del 14 al 16 de diciembre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la ejecución del Congreso Nacional de la Clase Obrera desde el 14 al 16 de diciembre y explicó que la fecha coincide con el aniversario de la Carta Magna venezolana.

“Se está proponiendo que ese Congreso Nacional de la Clase Obrera coincida con el aniversario de esta Constitución, 14 y 15 de diciembre de este año. Aquellos que estén de acuerdo en convocar, que lo hagan con la señal de costumbre. ¡Aprobado!”, dijo el jefe de Estado durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera.

Entretanto, el dignatario afirmó que se deben cumplir cuatro tareas principales en función del evento.

Plan Productivo para consolidar el modelo de los 13 motores. Esto con el propósito de sustituir al 100 % las importaciones en el país.

La Nueva Organización para los nuevos tiempos y de esta manera atender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, en todos los sectores.

Defensa integral de la patria y los cuerpos combatientes activos para la defensa del país y ganar la paz.

Conformar la Comisión Internacional, para posteriormente activar un Congreso Latinoamericano y Caribeño enfocado en estrechar lazos con la clase obrera extranjera que apoya a Venezuela.

El mandatario agregó que el Congreso Nacional de la Clase Obrera “será un paso gigante para la Revolución Socialista del siglo XXI”, pero para ello “hay que cuidar los procesos de las asambleas de bases”.