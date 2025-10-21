Pdte. Nicolás Maduro anuncia nueva Consulta Popular para el domingo 23 de noviembre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó una nueva Consulta Popular para el domingo 23 de noviembre, durante la inauguración de la Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas “Comuna Las 8 Raíces de Mecedores” de La Pastora, en Caracas.

Afirmó que nuevamente las comunidades del país podrán elegir dos proyectos para su beneficio.

“Convoco la cuarta Consulta Comunal, elecciones generales, el 23 de noviembre. Todos los vecinos a votar, a elegir sus dos proyectos; ya es un sistema, lo instalamos este año. Ustedes votan, el voto popular de los vecinos y vecinas elige un proyecto, el que más gana votos, y el segundo ya debe tener garantizado su recurso”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado agregó que su próximo objetivo es tener “seis mil comunas” para el 1 de enero de 2027.