Pdte. Nicolás Maduro: hoy se reconoce la fuerza de santidad que tiene el pueblo de Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un “día de júbilo nacional” la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, ceremonia celebrada este domingo en la Ciudad del Vaticano y encabezada por el papa León XIV.

Desde la Casa Museo José Gregorio Hernández, ubicada en la esquina de San Andrés a Desbarrancados, en La Pastora, el mandatario expresó su profunda emoción por este acontecimiento histórico que —dijo— “trasciende fronteras y honra la espiritualidad del pueblo venezolano”.

“José Gregorio Hernández llega más allá de nuestras fronteras desde siempre, porque siempre fue santo. Hoy se reconoce la fuerza de santidad que tiene el pueblo de Venezuela”, manifestó Maduro, acompañado de familiares, autoridades eclesiásticas y representantes de la comunidad médica nacional.

El jefe de Estado destacó que Santa Carmen Rendiles también representa el ejemplo de amor, humildad y servicio que caracteriza a la fe venezolana.

“Vimos toda la ceremonia del Vaticano con nuestra bandera ondeando, con sus ocho estrellas y su caballo galopante. Es una reivindicación de la venezolanidad y de la identidad de nuestro pueblo”, señaló.

El Gobierno nacional anunció que en los próximos días se realizarán actos culturales, litúrgicos y musicales en todo el país para honrar a los nuevos santos de Venezuela.