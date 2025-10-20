Brasil: enfrenta la peor crisis por deforestación en la historia

Brasil enfrenta una grave crisis por la deforestación, impulsada por la agricultura, la ganadería y la tala ilegal, que ha causado pérdidas económicas significativas y severos daños ambientales.

Esta crisis ha llevado a un aumento alarmante de incendios forestales, especialmente en la Amazonía, y a una pérdida de biodiversidad y ecosistemas vitales para el planeta.

Entre las Consecuencias, esta las Pérdidas económicas: El Banco Mundial estima que la deforestación podría generar pérdidas anuales de hasta 317 mil millones de dolares en Brasil, superando con creces las ganancias obtenidas de la explotación de materias primas.

Pérdida de biodiversidad: La destrucción del hábitat amenaza con llevar a la extinción a miles de especies de plantas y animales, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas.

Impacto en el cambio climático: La deforestación reduce la capacidad de la selva para absorber dióxido de carbono, lo que contribuye al calentamiento global.