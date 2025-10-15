Filarmónica de Los Ángeles celebra los 17 años del legado de Dudamel con una fiesta

Gustavo Dudamel celebró este martes con una “fiesta” su legado tras 17 años como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), una de las orquestas más prestigiosas de EEUU y de la que se despide en esta temporada.

Con ‘El sombrero de tres picos’ de Falla arrancó ‘Gustavo’s fiesta’, un programa especialmente escogido, que tuvo como plato fuerte una selección de la Sinfonía ‘Nuevo Mundo’ de Antonín Dvořák, con músicos de YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles) y la Séptima Sinfonía de Beethoven.

El programa de este martes hace parte del festejo bautizado como ‘Gracias Gustavo’ que arrancó el mes pasado y al que se unirá la Filarmónica de Nueva York, la orquesta que será la nueva casa del maestro venezolano desde la temporada 2027.

Repertorio y nuevos retos

La temporada 2026 de la filarmónica angelina cuenta con 14 programas que marcan el recorrido musical del venezolano en la orquesta, contemplando parte del repertorio de la LA Phil, pero también incluye nuevos retos como la composición coral de Beethoven ‘Missa Solemnis’, junto a la soprano Pretty Yende o la mezzosoprano Sarah Saturnino, así como el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana de Barcelona.

En una ciudad que lo venera como a una estrella de Hollywood, Dudamel fue ovacionado en el Walt Disney Concert Hall.

El maestro venezolano ha dicho que el festejo no debería ser un agradecimiento para él sino para La Phil que lo acogió desde que llegó a Los Ángeles y tomó su dirección en 2009.

El maestro deja en su “hogar” como llama a Los Ángeles, un gran hijo como considera a YOLA, una iniciativa inspirada en el programa educativo de Venezuela “El Sistema”, que este martes hizo parte del programa de festejo en su honor.