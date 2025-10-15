Avistamiento histórico confirma el regreso del cóndor andino a Mérida tras 50 años

Por primera vez en cinco décadas, un equipo de trabajadores del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), logró avistar un cóndor andino en el estado Mérida.

El hallazgo se produjo durante un recorrido de monitoreo de fauna y flora en el Parque Nacional Sierra de la Culata. El majestuoso cóndor fue visto bordeando la cumbre del pico Pan de Azúcar, a una impresionante altitud de cuatro mil seiscientos ochenta metros sobre el nivel del mar.

Este avistamiento es de enorme significado, pues la especie se consideraba posiblemente extinta en la región. El último registro formal de la presencia del cóndor andino en mérida databa de 1976.

Expertos en fauna destacan que este hecho resulta alentador y abre una nueva ventana de oportunidad. El avistamiento podría ayudar a fortalecer el registro sobre el comportamiento de esta especie, sugiriendo la posibilidad de que el cóndor andino esté regresando de forma natural a su hábitat histórico en el país.