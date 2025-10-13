Ministerio de Salud dota a hospitales de La Guaira con más de 350.000 insumos médicos y quirúrgicos

El ministerio del Poder Popular para la Salud anunció la entrega de una significativa dotación de insumos médicos y quirúrgicos destinados a la red hospitalaria del estado La Guaira.

Según la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, la dotación supera los trescientos cincuenta mil insumos. La ministra señaló que esta acción busca fortalecer la red hospitalaria nacional de manera continua, con el objetivo de potenciar los principales centros de salud en la región costera.

El cargamento es una “dotación integral” que abarca un amplio espectro de materiales esenciales. Entre los insumos enviados se incluyen elementos como soluciones fisiológicas, gasas y material descartable, además de medicamentos clave como analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos.