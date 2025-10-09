Saime activará jornada de cedulación a mayores de edad sin previa cita este sábado

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó que este sábado 11 de octubre se realizará una jornada de renovación de cédulas, sin previa cita, para todas las personas que tengan más de 18 años.

Las labores se harán en todas las sedes del país y empezarán a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

El Saime mencionó que no es necesario llevar ningún tipo de documento para realizar el trámite.

Por otro lado, informó también que se llevará a cabo una jornada de verificación de datos para las personas que se encuentren en el rango de 22 a 32 millones.

Para este procedimiento los requisitos necesarios son:

. Presentar una copia de la partida de nacimiento en caso de ser venezolano.

. Copia de la gaceta oficial o certificado de naturalización para las personas naturalizadas.