Falla eléctrica en Mampostal deja sin el servicio a más de 50 familias en Yaracuy

Aproximadamente, 50 familias del sector Mampostal en el municipio Independencia, llevan más de una semana sin el servicio de electricidad. Alegan que todo inició la noche del pasado martes, cuando en medio de una fuerte lluvia se cayeron unos cables. Este martes fueron notificados que un transformador también se dañó y deben esperar el reemplazo.

Comentan que aunque la falla original se presentó el martes, la cuadrilla de corpoelec llegó el viernes, “ellos realizaron algunos trabajos y se pudo restablecer en ese momento el servicio de 120 v, pero con la lluvia de la noche del sábado, quedamos nuevamente sin el servicio”, denunció una vecina afectada.

Explicó -además- que a muchas familias se les dañó la comida que tenían en sus neveras, porque, aunque se ‘medio arregló’ el servicio en pocas horas, muchos equipos no funcionaron.