Diez muertos y tres desaparecidos en Vietnam a raíz de las inundaciones provocadas por el tifón Matmo

Las tormentas intensas tras el paso del tifón Matmo provocaron inundaciones generalizadas en el norte de Vietnam donde al menos ocho personas han perdido la vida dañar miles de hogares han resultado afectados.

Aunque el tifón no golpeó directamente a Vietnam, llevó fuertes lluvias el martes que desbordaron ríos, inundaron calles, sumergieron casas y causaron numerosos aludes de tierra en la región, que ya había enfrentado otros cuatro tifones y tormentas tropicales desde septiembre.

En la gravemente afectada Thai Nguyen, al norte de la capital Hanói, el desbordado río Cau inundó varias comunidades. Los vecinos señalaron que las aguas irrumpieron tan deprisa que no pudieron mover los muebles, por lo cual, algunos vecindarios quedaron aislados y las autoridades desplegaron botes de rescate para entregar ayuda.

Y si bien las fuertes lluvias cesaron este miércoles, las alertas permanecen para las áreas bajas donde se esperaba que las inundaciones durarán hasta el fin de semana.