Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Madrid

Un edificio en obras se derrumbó en pleno centro de Madrid, bomberos y varias patrullas de la policía se desplazaron en el lugar para atender la emergencia.

Según han confirmado los Servicios de Emergencias, se han recuperado los cuerpos de cuatro víctimas mortales de entre los escombros. Los fallecidos son una oficinista y tres obreros que se estaban trabajando en las obras del edificio siniestrado. Se trata de Laura y tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos trabajadores de la constructora Anka.

Las policías científicas de la policía municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados. El juez encargado del caso estuvo hasta las 3:00 en el lugar del siniestro.

Además de los fallecidos, el desplome del edificio ha dejado tres personas heridas, con fracturas y contusiones, ninguno está en peligro. A la zona también acudió la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.