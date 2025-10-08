Aumentan a 15 los muertos por el deslizamiento de tierra en el norte de la India

El número de muertos por un deslizamiento de tierra que sepultó un autobús en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, aumentó este miércoles a 15, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a dos posibles supervivientes y a una persona que sigue desaparecida.
«Unas 18 personas viajaban en el autobús. Ya se han recuperado 15 cuerpos, se podrían rescatar a dos víctimas con vida y, según la autoridad local, una víctima más sigue desaparecida», informó a los medios Karam Singh, subcomandante de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres.
El responsable, desplegada en el distrito de Bilaspur donde ocurrió el suceso, aseguró que la «operación continuará hasta que encontremos a esa persona».
El desprendimiento se produjo en la tarde de ayer, cuando una masa de lodo y rocas cayó sobre el vehículo mientras circulaba por una carretera de montaña.