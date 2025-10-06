Delegación venezolana compite en Mundial de Dominó en Puerto Rico

La Selección Nacional de Dominó participa en el Campeonato Mundial de la disciplina que se celebra en Puerto Rico hasta el 5 de octubre; el equipo femenino está integrado por Belitza Rodríguez, Teresa Bermúdez, Doralia Díaz y Jiveth Yánez, quienes buscan posicionarse entre las mejores del certamen y en la categoría masculina compiten: Vicente Rossetti, Héctor Ospino, Carmelo Conti y Carlos Valentiner, mientras que el conjunto mixto lo conforman Severo Riestra, Yujed Whashed, Patrizia Rosciano y Dulce Ruiz.

El evento reúne a 578 jugadores provenientes de 11 países: Aruba, Abjasia, Curazao, República Dominicana, España, Portugal, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos y Venezuela. Las partidas se desarrollan en 144 mesas simultáneas, bajo un formato competitivo que exige precisión, estrategia y concentración.

La representación venezolana se presenta con aspiraciones firmes, respaldada por una trayectoria consolidada en torneos regionales y continentales. La presencia de jugadores experimentados y nuevas figuras permite al país competir con solidez en cada modalidad, en un escenario que exige dominio táctico y capacidad de adaptación.