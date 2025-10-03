Indonesia: rescatistas dicen que no hay señales de vida en el colegio derrumbado

Los equipos de rescate desplegados en el internado islámico Al-Khoziny, que colapsó el lunes en la regencia Sidoarjo, Java Oriental, informaron este jueves que no se han detectado señales de vida bajo los escombros, donde se presume que aún hay decenas de jóvenes atrapados.

Hasta el momento, se han rescatado cinco sobrevivientes y recuperado cinco cadáveres. Las autoridades reportan 59 desaparecidos, cifra revisada tras detectar errores en las listas iniciales y más de 300 rescatistas trabajan en el lugar, instando a las familias iniciar la fase de evacuación con maquinaria pesada.

El derrumbe ocurrió el lunes, mientras se realizaban obras de construcción en las plantas superiores del edificio. El internado, que albergaba a menores de 20 años enfocados en estudios islámicos, sufrió el colapso durante el vertido de cemento por parte de operarios.