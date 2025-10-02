Guía para entrenar durante la menstruación: ¿Cuándo bajar el ritmo y cuándo parar?

Ante los malestares que aparecen durante el ciclo menstrual, los expertos en el área del acondicionamiento físico recomiendan en forma general: ajustar el entrenamiento y hacer ejercicios de bajo impacto, mientras la mujer vuelve a sentirse con energía.

La personal trainer de la cadena de salud y bienestar integral Gold’s Gym, sede Montalbán, Norangel Rondón, explicó que “no hay una rutina específica ni detalles de lo que deben evitar o no las mujeres cuando tienen la menstruación”.

Añadió que “aconsejo siempre que caminen y hagan actividad física de menor intensidad, por ejemplo, si tienen molestias en el vientre les recomiendo que caminen y disminuyan la cantidad de peso en las máquinas. Mantenerse activas las ayuda a aliviar la retención de líquidos y el dolor”.

Señaló que cuando hay dolencias en la parte baja del abdomen y en la espalda baja aconseja evitar ejercicios como levantamiento de peso muerto, ejercitar femorales en posición horizontal o glúteos, para no intensificar los síntomas de la menstruación.

Rondón, indicó que “es normal que durante el ciclo menstrual disminuya el rendimiento de las mujeres, que se sientan más lentas, por eso es aconsejable reducir el peso en las rutinas de fuerza”.

¿Cuando parar?

La personal trainer de Gold’s Gym enfatizó que las mujeres que sientan dolores de cabeza intensos, ‘jaquecas’ o migrañas eviten totalmente cualquier tipo de actividad física mientras dure ese malestar.

Indicó que “el ejercicio, sobre todo al hacer entrenamiento de fuerza, puede intensificar esa molestia y la persona puede sentirse muy mal y marearse. Hay quienes sufren de este tipo de síntoma durante la menstruación o días previos al período por lo que les recomiendo detener totalmente la actividad física así tengan un muy leve dolor de cabeza, porque es probable que aumente”.