Presidente Nicolás Maduro recibió el titulo de Dr Honoris Causa en seguridad de la nación

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro recibió este martes 30 de septiembre el doctorado honoris causa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) en reconocimiento a la destreza y resistencia demostrada ante las amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

“Durante siete semanas hemos tenido una escalada militar y una guerra psicológica que nos ha hecho más fuertes, porque esa escalada nos ha llevado a activar los anticuerpos con actividades masivas de fines de semana, donde el pueblo ha ido a los cuarteles y luego los cuarteles al pueblo”, expresó el líder oficialista durante un acto de apertura del año pedagógico de la UMBV.

Maduro, quien recibió el doctor honoris causa de manos del rector de la universidad militar, Omar Pérez La Rosa, aseguró que siete semanas después de la “falsa narrativa y asechanzas y mentiras” de EE. UU., “Venezuela hoy tiene más poder para defenderse”.

“No tienen pruebas de que en Venezuela haya armas de destrucción masiva, biológicas o químicas, y al no poder demostrar eso de que tenemos armas nucleares, entonces inventan una extravagante y vulgar narrativa que se ha caído por su falsedad”, añadió.

Insistió en que el país no es relevante en el tráfico de drogas.

“Con nuestro Plan de la Patria tenemos siete frentes de resistencia contra las asechanzas, sanciones, amenazas de la guerra multiforme que el imperio norteamericano le ha declarado a Venezuela y al mundo entero”, apuntó.

En el mismo acto, Maduro afirmó haber recibido mensajes de apoyo de fuerzas militares de otros países de Suramérica, que no precisó.