Inician proyecto de tren de alta velocidad para viajar entre las capitales europeas

De Atenas a Estambul en cuatro horas o directamente a Viena, embarque en Madrid y desembarque en Milán con escalas en Francia. Más de 49.400 km de red que conectan todas las capitales y grandes ciudades de la UE a velocidades de 250 km/h a 350 km/h.

Este es el plan de la red ferroviaria europea de alta velocidad, promovido por la Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Infraestructuras Europeas (CER) y cuya aprobación por la Comisión Europea está prevista.

El director ejecutivo de la CER, Alberto Mazzola, de visita en Atenas con motivo de la 8ª Conferencia de Infraestructuras y Transporte ITC2025, ha declarado a que el comité de transporte sostenible y turismo de la comisión europea sitúa al ferrocarril a la cabeza de la lista de prioridades para un transporte más ecológico y resistente.

La Comisión Europea presentará, probablemente el 21 de octubre, el plan maestro de conexiones de alta velocidad para todas las capitales y grandes ciudades ya llevan cuatro o cinco años trabajando en ello como asociación. El director ejecutivo indicó que les gustaría que todas las capitales de Europa estuvieran conectadas por trenes de alta velocidad, “incluida, por supuesto, Atenas”.

El horizonte de la red ferroviaria de alta velocidad es de 20 años. Un estudio europeo estima el coste de su realización en 546.000 millones de euros. El CER sostiene que los fondos pueden proceder de programas europeos y nacionales, pero también del gasto previsto para la defensa europea en el apartado de infraestructuras.