Impacto de tifón Bualoi deja al menos 11 muertos y 13 desaparecidos en Vietnam

Al menos 11 personas han muerto y 13 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuar a casi 250.000 personas.

El gobierno de Hanói informó que además 33 personas resultaron heridas y decenas de casas y edificios han sufrido daños debido al desastre natural.

La mayoría de víctimas mortales ocurrieron en la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informa la oficialista Vietnam News Agency (VNA). Los otros fallecidos son dos personas que fueron arrastradas por la crecida de las aguas.

Bualoi, que dejó al menos 14 muertos a su paso por Filipinas, llegó a territorio vietnamita alrededor de las 5.00 hora local (22:00 gmt del domingo) con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, indicó en un comunicado el centro nacional de pronóstico hidrometeorológico de Vietnam. Según el pronóstico del Departamento de Meteorología, las lluvias continuarán hasta el martes a pesar de que el tifón, que ya se encuentra en Laos, ha perdido fuerza hasta convertirse en una depresión tropical.