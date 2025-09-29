Venezuela participa en clasificatoria de Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez informó que un total de 35 jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos participan, de manera virtual, en la Jornada Clasificatoria de la Olimpiada Mundial de Jóvenes Físicos 2025, la cual tiene lugar en Indonesia.

Jiménez, indicÓ que el propósito de este evento internacional es fomentar el pensamiento crítico y científico, para promover la resolución de problemas complejos en el campo de la física.

“En esta edición, nuestra delegación participará en las tres categorías, que van desde el primer año de bachillerato hasta nivel universitario”, detalló.

Los participantes tendrán 90 minutos para presentar una prueba en línea de opción múltiple.

Muchos de estos jóvenes han demostrado excelencia en diversas competencias internacionales, dejando el nombre de Venezuela en alto.