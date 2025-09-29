Venezuela obtuvo medalla de oro y dos de bronce en Olimpiada Mundial de Astronomía en Rusia

La delegación de Venezuela presente en la IV Olimpiada Mundial de Astronomía, dejó en alto el nombre del país, luego de obtener una medalla de oro y dos de bronce durante la competencia que se escenificó en la ciudad de Sochi, en Rusia.

Así lo informó la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de sus redes sociales, donde destacó la hazaña lograda por jóvenes que no superan los 18 años.

Entre los participantes se destacó un joven oriundo de La Guaira, identificado como César Leal, de 15 años de edad, quien conquistó la medalla de oro y la mención diamante, la más alta dentro de la competencia.

Por su parte, Fernando Rivas, de 16 años de edad y oriundo del estado Carabobo, obtuvo medalla de bronce, al igual que Fabiola Martínez, quien tiene 18 años de edad.

Otros tres participantes criollos obtuvieron menciones honoríficas

Jiménez resaltó también la actuación del resto de la delegación venezolana presente en Sochi. Samantha Buccé, de 17 años de edad y originaria del estado Anzoátegui; junto a Germán Noriega, de 16 años y oriundo del estado Bolívar; e Ivanna Madriz, de 18 años y nacida en el estado Mérida, recibieron menciones honoríficas por su participación.