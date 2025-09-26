Inicio / Noticias / Regionales / Más de 30 viviendas resultaron con daños tras sismos registrados en Carora

Más de 30 viviendas resultaron con daños tras sismos registrados en Carora

26 de septiembre de 2025 - 10:07 am Regionales, Sucesos 123 Vistas

Tras la inspección realizada por autoridades regionales y cuerpos de seguridad, se constató que aproximadamente 28 viviendas resultaron con pérdida total y más de 15 con daños estructurales que las hacen inhabitables en los sectores Matey y Las Cocuizas de Carora, municipio Torres.

Los sismos que sacudieron varias partes del país este miércoles 24 de septiembre y la madrugada del jueves, causaron considerables daños en las comunidades de Matey y Las Cocuizas, ubicadas en la carretera Lara – Zulia como caída de paredes y daños estructurales, mientras las autoridades trabajan para restablecer el suministro eléctrico y poder avanzar con las labores.

Como medida de emergencia, las familias damnificadas fueron ubicadas en espacios habilitados mientras se avanza en un proyecto de construcción de viviendas definitivas.

