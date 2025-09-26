Caracas será la sede de la quinta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano

Desde el 3 de octubre hasta el 2 de noviembre la ciudad caraqueña será el epicentro de la quinta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, el cual está organizado por la embajada de Francia en Venezuela, el Centro de Creación Artística (TET) y la Alianza Francesa de Caracas.

El espectáculo propone una programación diversa que abraza el teatro, la danza, el circo, la música, la ópera, los títeres y espacios formativos para reflexionar sobre el hecho creativo.

La gala inaugural, “Inextremis”, homenaje a Erik Satie, abrirá el telón en el centro de arte moderno con la colaboración de Claudia Capriles y Miguel Noya.

El festival promete una gran variedad de actividades para las personas que decidan asistir al evento.