Sismos de magnitud 5,4 y 6,4 se registraron en las últimas horas en el Centroccidente de Venezuela

Este miércoles 24 de septiembre se registraron múltiples movimientos telúricos en la zona Centroccidental de Venezuela, con epicentros principalmente en los estados Zulia, Lara, Barinas y Trujillo. Los sismos, que alcanzaron magnitudes de hasta 6,3, generaron alerta entre la población y se percibieron en varias regiones del país.

Durante la tarde, noche y madrugada del 24 y 25 de septiembre se sintieron al menos cinco sismos importantes en la región centrooccidental venezolana. Según el reporte sismológico preliminar de la Fudación Venezolana de Investigaciones Sismológica (FUNVISIS), el primer sismo de mayor magnitud se registro a las 06: 22 de la tarde con profundidad de 26 km a unos 40 km al noroeste de la ceiba y 40 km suroeste de bachaquero.

Minutos después se registró otro sismo de magnitud 4.9 en la escala de momento a unos 58 km al noroeste de bachaquero y 60 km al oeste de Carora.

Otro de los sismos que se sintieron con mayor intensidad fue el registrado 11:51 pm con magnitud de 6 ubicado a 45 km al este de Bachaquero y 59 km al norte de Isnotú.

A las 2:55 de la madugada de hoy se registró un movimiento de menor manigtud 5.3 ubicado a 35 km de Bachaquero y 46 km de La Ceiba.