Rescatan a los 23 mineros atrapados en yacimiento de oro en Colombia

En Colombia, el colapso de la mina de oro La Reliquia de Segovia, en el departamento de Antioquia, mantuvo a 23 mineros atrapados por 43 horas.

Este miércoles 24 de septiembre, los trabajadores finalmente pudieron ser rescatados con vida, siendo recibidos de manera emotiva por sus familiares que esperaban en la superficie.

El incidente ocurrió el pasado lunes, cuando el acceso principal a la mina colapsó debido a “una falla geomecánica”, según dio a conocer la Agencia Nacional de Minería.

El accidente ocasionó que los mineros quedaran atrapados, por lo que se puso en marcha una compleja operación de rescate. No se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud de los trabajadores.

La mina donde ocurrió el accidente es parte de una propiedad asignada a la empresa canadiense Aris Mining, aunque es operada por una cooperativa minera local.

En un comunicado, la compañía aseguró que durante el tiempo que los trabajadores estuvieron atrapados, se les suministró agua, alimentos y ventilación para ayudarlos a sobrevivir mientras avanzaban las labores de rescate.